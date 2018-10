DAB-Plus auf dem Vormarsch

DAB-Plus kann in Europa deutlich zulegen. Dort wo das Digitalradio bereits en vogue ist, konnte sich die Programmvielfalt deutlich erhöhen.



Das Digitalradio DAB-Plus setzt sich in vielen europäischen Ländern langsam aber sicher durch. Mehrere Länder stellen derzeit ihre Websites auf die internationale Markenführung um und folgen damit dem neuen internationalen DAB-Plus Markendesign, welches zuerst im Mai 2017 in Deutschland vorgestellt wurde.



Um den Vormarsch des Digital Radios statistisch zu untermauern, veröffentlichte das DAB-Plus Büro Deutschland am Wochenende neue Zahlen zur Verbreitung von DAB-Plus in Europa. Als Paradebeispiel gilt Norwegen. Dort wurden Anfang dieses Jahres die analogen Signale bereits vollständig abgeschaltet. Weitere Länder sollen dem Beispiel folgen.