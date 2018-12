DAB Plus auf dem Vormarsch

Das Jahresende ist die Zeit für Bilanzen. Das Resümee von DAB Plus kann sich durchaus sehen lassen: Insgesamt 250 Programme gibt es inzwischen in der Bundesrepublik.



Wenn ein Jahr zu Ende geht, ist der Moment gekommen, zurück zu blicken. Ein Blick auf DAB Plus im Jahr 2018 zeigt: Es ist viel passiert. Das Digitalradio Büro Deutschland zeigt sich in einer Medienmitteilung zufrieden.