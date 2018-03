DAB Plus boomt in Norwegen

Auf den Radiodays Europe in Wien veröffentlichte der Weltverband WorldDAB die aktuellen Zahlen aus Norwegen. 98 Prozent der Hörer sind dem Radio treu geblieben.



