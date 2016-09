DAB Plus in Hessen weiter auf dem Vormarsch

In Sachen Digitalisierung gebührt Hessen im bundesweiten Vergleich laut Digitalisierungsbericht der Spitzenplatz. Im digitalen Radio wird das Angebot dabei um einen weiteren Sender anwachsen.



Die Umstellung in Hanau auf volldigitalisiertes Kabelfernsehen durch Unitymedia unterstrich erneut, dass Hessen in Sachen "Digitalisierung von TV und Radio eine Vorreiterrolle unter den Bundesländern" einnimmt, wie Winfried Engel, Vorsitzender der Versammlung der Hessischen Landesanstalt für privaten Rundfunk und neue Medien (LPR Hessen), nach der zehnten Sitzung der Versammlung am Montag betonte. Doch nicht nur im Kabel, auch in Sachen digitales Radio nehme das Bundesland eine Spitzenposition ein.