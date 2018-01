DAB Plus in Wien – neue Details zum Regelbetrieb

Im Frühjahr ist es in Wien soweit, dann startet der DAB Plus-Regelbetrieb. Der Plattformbetreiber wird zwei Radioprogramme selbst gestalten.



Die RTG Technikum GmbH wird den Regelbetrieb von DAB Plus in der österreichischen Hauptstadt im April 2018 aufnehmen. Wie das Unternehmen weiterhin mitteilte, will es zwei Programme selbst gestalten. Der Plattformbetreiber gehört jeweils zur Hälfte Privatpersonen und der Fachhochschule Technikum Wien.