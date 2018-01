DAB Plus neu in Griechenland

Das digitale Radio kommt nach der Ukraine auch in Griechenland an. Jetzt nahmen Sender in der Landeshauptstadt den Testbetrieb auf.



Digitales terrestrisches Radio hat nicht nur hörbar bessere Audioqualität als UKW, es ermöglicht auch zahlreiche Zusatzdienste. Außerdem ist es wesentlich preiswerter in der Ausstrahlung. Deshalb setzt jetzt wohl auch Griechenland auf DAB Plus – zumindest im Testbetrieb.