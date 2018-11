DAB Plus nutzt Weihnachtsgeschäft zu crossmedialer Bewerbung

ARD, Deutschlandradio, private Programmanbieter, Hersteller und weitere Mitglieder des Vereins Digitalradio Deutschland starten die bislang umfassendste gemeinsame Bewerbung des Radiostandards DAB Plus.



Vom 26. November bis 7. Dezember stehen die vielfältigen crossmedialen Aktivitäten in TV und Radio sowie in Print und im Netz unter dem Motto: "Das perfekte Weihnachtsgeschenk. Hört sich gut an: mit DAB Plus."