DAB Plus startet 2018 in den Regelbetrieb

Nun wird auch die Digitalisierung des Radios in Österreich angegangen. 2018 soll DAB Plus nach Plänen der österreichischen Medienbehörde in den Regelbetrieb gehen. Die beiden Marktführer ORF und Kronehit werden sich nicht beteiligen.



Während in Norwegen seit Kurzem mit der UKW-Abschaltung begonnen wird, lag die Digitalisierung des Radios in Österreich lange Zeit brach. Nun nimmt sie allerdings langsam Fahrt auf, 2018 könnte DAB Plus in der Alpenrepublik in den Regelbetrieb gehen. Wie die KommAustria am Freitag mitteilte, soll die Ausschreibung für einen entsprechenden Multiplex in 14 Tagen auf den Weg gebracht werden, eine entsprechende "Auswahlgrundsätzeverordnung" hat die Medienbehörde am Freitag veröffentlicht.