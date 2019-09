DAB ist der kostengünstigste Verbreitungsweg für Radio

Auf der diesjährigen International Broadcasting Convention stellte der britische Netzanbieter die Ergebnisse einer Studie vor, die eindeutige Kostenvorteile für Radiosendungen über DAB hervorhebt.



Für Hörfunkveranstalter gibt es eine bessere und konstengünstigere Alternative zum bisher üblichen Übertragungsweg UKW, der Ultrakurzwelle: DAB, kurz für engl. Digital Audio Broadcasting, soll laut einer Untersuchung des britischen Technik-Dienstleisters Arqiva deutlich geringere Betriebskosten für die Verbreitung haben.