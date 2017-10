DABplus: Nächtliche Kooperation der Schlagersender von MDR & BR

Die digitalen Schlagerprogramme des MDR und BR senden künftig ein gemeinsames Nachtprogramm. Darüber hinaus wird die MDR Schlagerwelt eine Abendsendung von Bayern Plus im eigenen Programm senden.



Ab dem 16. Oktober wird die "Schlagernacht von BR und MDR" täglich zwischen 22 und 6 Uhr via DABplus auf MDR Schlagerwelt und Bayern Plus zu hören sein, wie der MDR am Mittwoch mitteilte.