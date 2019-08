DAZN: Fritz von Thurn und Taxis mit Comeback zum Bundesligastart

DAZN hat sich einen dicken Kommentatoren-Fisch für seine Bundesliga-Premiere geangelt: Fritz von Thurn und Taxis kehrt aus dem Ruhestand ans TV-Mikrofon zurück.



Der 69-Jährige wird als Co-Kommentator von Uli Hebel im Bundesliga-Eröffnungsspiel zwischen dem deutschen Fußball-Rekordmeister FC Bayern München und Hertha BSC bei DAZN zu hören sein. Der Reporter hatte nach 24 Jahren bei Premiere und dem Nachfolgesender Sky seine Karriere 2017 beendet. Zuerst hatte die "Bild" über das "einmalige Comeback" des Kommentators mit Kultstatus berichtet.