DAZN: Klitschko Experte bei Mayweather vs. McGregor

Gerade erst zurückgetreten, ist Wladimir Klitschko nun schon wieder in Lohn und Brot. Der ehemalige Schwergewichts-Champion kommentiert den Megakampf Mayweather vs. McGregor.



Zum spektakulärsten Kampf des Jahres holt sich DAZN prominente Expertise ins Boot. Der jüngst zurückgetretene Weltklasse-Boxer Wladimir Klitschko wird in der Nacht auf den 27. August mit am Kommentatorenpult sitzen. Der Streamingdienst und die Klitschko Management Group (KMG) einigten sich auf eine Zusammenarbeit für dieses Mega-Event.