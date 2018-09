DAZN: Nach Champions League ist Bundesliga das Ziel

Der Sport-Streamingdienst DAZN hat nach den Rechten für Champions und Europa League auch die mögliche Übertragung der Fußball-Bundesliga im Blick.



Langfristiges Ziel seien Live-Spiele der Bundesliga, sagte Deutschland-Chef Thomas de Buhr der Deutschen Presse-Agentur. "Ja, absolut", meinte der Manager. "Wir sind bereit für die großen Rechte." Der 50-Jährige ergänzte: "Durch unser großes Portfolio an Fußballrechten würde auch eine EM oder WM Sinn machen."