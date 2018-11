DAZN gibt Startschuss für Swisscom TV

Nutzer der Swisscom TV Box können jetzt auch auf DAZN zugreifen. Der Streamingdienst gibt so Zugriff auf Begegnungen der englischen Premier League, der spanischen LaLiga und andere Sport-Events.



