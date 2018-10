DAZN "schmerzt" Premier-League-Verlust - Retourkutschte geplant

Der Sport-Streaminganbieter DAZN zeigt sich verständlicherweise enttäuscht über den Verlust der Premier League an Sky von 2019 an - schon bald könnte die Revanche in puncto Bundesliga folgen.



Via Twitter hat DAZN zugegeben, dass man gerne die Übertragungsrechte an der Premier League weiter gehalten hätte, sich aber mit der englischen Liga "nicht auf eine wirtschaftlich darstellbare Variante verständigen" konnte. Der Verlust "schmerzt" den Streaminganbieter, wie er selber sagt. Tatsächlich stellt der Deal zwischen der Premier League und Sky (DIGITAL FERNSEHEN berichtete) die erste Delle in einer Reihe von Erfolgen bei der Akquise von Live-Sport-Lizenzen bei DAZN dar.