DAZN sichert sich Rechte an Spielen der Frauenfußball-WM

Am 7. Juni beginnt in Frankreich die 8. FIFA Frauen-Weltmeisterschaf. 24 Mannschaften werden auf die Jagd um den Titel ins Rennen gehen. Neben den Öffentlich-Rechtlichen sind die Spiele auch bei DAZN zu sehen.



Der Livesport Broadcaster DAZN hat von der SportA, der Sportrechte-Agentur von ARD und ZDF, die Übertragungsrechte an 26 Spielen der FIFA Frauen-Weltmeisterschaft unterlizensiert, wie das Unternehmen am Dienstag bekannt gab.