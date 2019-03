DAZN sichert sich TV-Rechte an MotoGP-Rennserie für 2019

Der Livesport-Broadcaster DAZN zeigt ab sofort die MotoGP live in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Auftakt ist der VisitQatar Grand Prix aus Doha am kommenden Wochenende.



Das Rechtepaket gilt für das Rennjahr 2019, wie der Anbieter am Mittwoch mitteilte. Wenn am kommenden Wochenende die diesjährige MotoGP-Saison im Wüstenstaat Katar beginnt, dann zeigt DAZN bereits am Freitag und Samstag die freien Trainings sowie die Qualifiyings der MotoGP, Moto2, Moto3 mit deutschem Kommentar.



Die Rennen starten am Sonntag um 15 Uhr (Moto3), 16.20 Uhr (Moto2) und 18 Uhr (MotoGP). MotoGP-Urgestein Eddie Mielke wird in der Saison zwölf Rennen kommentieren. Fans in Deutschland und Österreich dürfen sich im Laufe der Saison vor allem auf die heimischen Grands Prix auf dem Sachsenring (5.–7. Juli 2019) und in Spielberg (9.–11. August 2019) freuen.