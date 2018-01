DAZN überträgt Gänsehautatmosphäre aus Minneapolis

In der 52. Auflage des Super Bowl stehen sich Außenseiter Philadelphia Eagles und die New England Patriots mit Superstar Quarterback Tom Brady gegenüber. Brady könnte den sechsten Titel erringen.



Ab 23.45 Uhr startet der Livesport-Streamingdienst DAZN die Übertragung aus dem US Bank Stadium in Minneapolis. Dabei können die Fans zwischen dem Originalkommentar aus den USA und dem deutschen Kommentar mit Günter Zapf und dem ehemalige NFL-Profi Björn Werner wählen.