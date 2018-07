DAZN und Sky machen gemeinsame Sache für mehr Live-Sport

Der neuste Deal ermöglicht Sky Sportsbars die Ausstrahlung von ausgewählten Live-Sport Inhalten von DAZN. Außerdem werden weiterhin alle deutschen Spiele der Königsklasse live gezeigt.



Sky kooperiert mit DAZN. Der Bezahlsender und der Streaminganbieter sorgen mit der Partnerschaft dafür, dass Besucher der Sky Sportsbars in den nächsten drei Spielzeiten weiterhin alle Begegnungen der deutschen Mannschaften in der UEFA Champions League live verfolgen können.