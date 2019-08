DAZN will weitere Bundesliga-Übertragungsrechte

Nach dem Rechteerwerb für insgesamt 40 Fußball-Bundesliga-Spiele für die laufende Saison hat DAZN anscheinend noch nicht genug:



Der Streaminganbieter will auch bei den Übertragungsrechten für die kommenden Spielzeiten offensiv gegen Konkurrent Sky mitbieten. "Man sieht, dass wir es ernst meinen. Man sieht auch, dass wir es können", sagt Thomas de Buhr, Deutschland-Chef von DAZN, im Interview des Portals "Sportbuzzer" (Donnerstag).