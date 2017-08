DAZN zeigt "Box-Event des Jahres" live

DAZN zeigt Mayweather vs. McGregor exklusiv und live in Deutschland und Österreich. Ende August können sich alle Abonnenten auf den Live-Kampf freuen.



Es ist eines der größten Boxereignisse des Jahres, der Kampf von Mayweather gegen McGregor. DAZN hat sich die Übertragungsrechte für Deutschland und Österreich gesichert und wird den Multi-Millionen-Dollar-Kampf am Sonntag, den 27. August in Deutschland und Österreich exklusiv ausstrahlen. Ab 3 Uhr startet der Sport-Streaming-Sender die Berichterstattung.