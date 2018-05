DEL-Eishockey kann Nachfrage auf Telekom Sport steigern

Zum Abschluss der Saison in der Eishockey-Bundesliga DEL zieht die Deutsche Telekom ein positives Resümee. Der Konzern ist seit 2016 Medienpartner der höchsten Spielklasse im deutschen Eishockey.



Insgesamt rund zehn Millionen Fans verfolgten in der abgelaufenen Saison die Spiele der DEL live bei Telekom Sport. Dies bedeutet eine Steigerung um 17 Prozent im Vergleich zur Vorsaison. In der Hauptrunde hatte das Format "First Row", das seit dieser Saison als einzelnes Top-Spiel am Donnerstagabend gesendet wurde kaum verwunderlich die besten Quoten. Im Schnitt lagen die Einschaltquoten am Donnerstag ein Drittel über den sonstigen Hauptrunden-Spielen.