DEL: Entscheidung im Playoff-Viertelfinale live bei Sport1

Zum siebten und letzten Aufeinandertreffen der Adler Mannheim und der Eisbären Berlin kommt es am Dienstag. Wer das Halbfinale in der DEL erreicht, zeigt Sport1 live.



Am Dienstag treffen in der Deutschen Eishockey-Liga die Adler Mannheim und die Eisbären Berlin im entscheidenden siebten Spiel des Playoff-Viertelfinales aufeinander. Dabei können die Adler auf den Heimvorteil setzen, die Eisbären haben in den vorhergehenden Spielen bewiesen, auch auswärts gewinnen zu können.