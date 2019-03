DEL: Sport1 zeigt ausgewählte Playoff-Spiele

In dieser Woche starten die DEL-Playoffs. Sport1 überträgt zunächst jeweils ein Livespiel aus jedem Viertelfinale live im Free-TV.



Heute Abend steht die Partie zwischen den Kölner Haien und dem ERC Ingolstadt auf dem Programm. Sport1 überträgt ab 19.15 Uhr. Köln geht als Hauptrundenvierter mit dem Heimvorteil in die "Best-of-seven"-Serie. In der Vorrunde gewann allerdings Ingolstadt drei der vier Spiele.