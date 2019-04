DEL: Sport1 zeigt entscheidendes Playoff-Spiel

Der EHC Red Bull München und die Augsburger Panther sorgen in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) für Spannung. Sport1 ist live dabei, wenn es zum alles entscheidenden Spiel 7 kommt.



Um 19.15 Uhr ertönt am Dienstag (16. April) der Anpfiff für einen Höhepunkt der DEL-Playoffs. Es kommt zur alles entscheidenden Begegnung zwischen dem Titelverteidiger EHC Red Bull München und den Augsburger Panthern bei Sport1.