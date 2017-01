DEL: Traditionsduell bei Sport1 live

Am kommenden Sonntag treffen die Adler Mannheim auf die Eisbären Berlin. Zu sehen sein wird dieses Traditionsduell aus der DEL live bei Sport1.



Wenn am Sonntag in der Deutschen Eishockey Liga (DEL) die Adler Mannheim auf die Eisbären Berlin treffen, ist auch Sport1 live dabei. Ab 16.25 Uhr geht die Partie los. Dabei treten beide Mannschaften unter Voraussetzungen an, die verschiedener nicht sein könnten. Während die Adler derzeit einen der Top-Plätze belegen, müssen die Eisbären um den Einzug in die Playoffs hart kämpfen.