DF-Umfrage: Fernbedienung bleibt für Leser das Maß der Dinge

Die Technik schreitet voran, viele Geräte können mittlerweile auch per App ferngesteuert werden. Beim Fernseher sind die Leser von DIGITAL FERNSEHEN jedoch konservativ und setzen lieber auf die klassische Fernbedienung, wie unsere Umfrage ergab.



Um Geräte aus der Ferne zu steuern, ist heutzutage in immer mehr Fällen nur noch ein Smartphone oder Tablet nötig. Die fortschreitende Vernetzung lässt die Fernsteuerung auch per App möglich werden. Auch TV-Geräte und Receiver können so bedient werden. Das Ende der klassischen Fernbedienung stellt diese Entwicklung jedoch nicht dar. Zumindest in den Augen der Leser von DIGITAL FERNSEHEN, wie unsere Umfrage ergab.