DF-Umfrage: Formel-1-Fans von Sky wollen nicht zu RTL

Über 20 Jahre lang konnten Formel-1-Fans die Rennen live bei Sky verfolgen. Doch damit ist nun Schluss. Konkurrent RTL ist für viele aber keine Option, wie unsere neueste Umfrage zeigt.



Es war ein Paukenschlag, der Ende Januar die Motorsport-Welt erschütterte: Nach langem Hin und Her im Rechtepoker stieg Sky Deutschland aus der Formel 1 aus. Nach über 20 Jahren sind die Rennen der Königsklasse damit nicht mehr im deutschen Pay-TV zu sehen. Wenige Wochen vor dem Start der neuen Saison stellten sich viele Fans daher nur eine Frage: Wo sollen sie künftig die Formel 1 kucken?