DF-Umfrage: Jeder Zehnte mit der Qualität von Dazn unzufrieden

Seit über einem Monat ist Dazn bereits online, doch viele Freunde unter den Lesern von DIGITAL FERNSEHEN hat der Sport-Streamingdienst noch nicht gefunden. Vor allem die Qualität wird von vielen Lesern kritisch bewertet.



Mit Dazn ist Anfang August ein neuer Streamingdienst gestartet, der nicht in Konkurrenz zu Netflix, Maxdome oder Amazon tritt, sondern mit seinen Inhalten ein völlig anderes Publikum anspricht. Mit den europäischen Top-Ligen im Fußball, Top-Tennis-Turnieren sowie den US-Sportligen richtet sich Dazn an sportinteressierte Nutzer. Unter den Lesern von DIGITAL FERNSEHEN stößt der Dienst der Perform Group jedoch auf ein geteiltes Echo, wie unsere Umfrage ergab.