DF-Umfrage: Leser vermissen Eins Plus und ZDFkultur

Nach jahrelangen Planungen ging vor zweieinhalb Wochen der gemeinsame Jugendkanal von ARD und ZDF als Funk an den Start. Mit dem Projekt verfolgen die Öffentlich-Rechtlichen große Ambitionen, soll damit doch die Jugend wieder ins Boot geholt werden. Die Leser von DIGITAL FERNSEHEN zeigen sich von den ARD- und ZDF-Erwartungen unbeeindruckt. Im Gegenteil: Der Großteil unserer Leser hält nicht viel von Funk, wie unsere aktuelle Umfrage zeigt.