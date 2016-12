DF-Umfrage: Mehrheit der Leser will Termin zur UKW-Abschaltung

UKW oder DAB Plus: Deutschland hat sich noch nicht entschieden, in Norwegen wird der analoge Standard dagegen im Januar abgeschaltet. Laut unserer Umfrage ist die Mehrheit der Leser von DIGITAL FERNSEHEN für einen konkreten Termin zur UKW-Abschaltung.



Digitales Radio hat in Deutschland auch im Winter 2016/17 einen schweren Stand: Während die Öffentlich-Rechtlichen den Ausbau des DAB-Plus-Netzes vorantreiben, beharren die meisten privaten Lokal- und Regionalsender auf der Beibehaltung des analogen UKW-Radios. Im europäischen Ausland ist man in dieser Frage schon weiter, so schaltet Norwegen UKW bereits am 11. Januar endgültig ab. Auch Deutschland sollte sich im Rahmen der Digitalisierung für diesen Schritt entscheiden, findet zumindest der große Teil der Leser von DIGITAL FERNSEHEN.