DF-Umfrage: Wenig Interesse an Handball-WM im Internet

Die Handball-WM ist Geschichte und war aus deutscher Sicht sportlich ein Misserfolg. Live zu sehen waren die Partien nur im Internet per Livestream, für die Leser von DIGITAL FERNSEHEN war dies keine Option, wie unsere Umfrage ergab.



2017 war das Jahr, in dem die Handball-Weltmeisterschaft live nicht im Free-TV zu sehen war, obwohl die deutsche Nationalmannschaft als amtierender Europameister als Mitfavorit ins Rennen gegangen war. Aufgrund der Forderung des Rechte-Inhabers BeIn Sports, die Partien über Satellit nur verschlüsselt auszustrahlen, waren die deutschen TV-Anbieter aus den Verhandlungen ausgestiegen. Eingesprungen war am Ende DHB-Sponsor DKB, der die Partien auf seiner Homepage per Livestream in voller Länge übertrug. Viel Anklang fand dieses Vorhaben zumindest bei den Lesern von DIGITAL FERNSEHEN nicht, wie unsere Umfrage ergab.