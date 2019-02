DFB-Achtelfinale von Bayern und Dortmund live im Free-TV

Die Achtelfinal-Partie des Tabellenführers gegen Werder Bremen wird am Dienstag, die Münchner auswärts bei Hertha BSC Berlin am Mittwochabend im Öffentlich-Rechtlichen zu sehen sein.



Noch lecken die Profis vom FC Bayern München nach der Wochenend-Niederlage in der Bundesliga ihre Wunden und auch die Spitzenreiter vom BVB haben am Samstag gegen die Eintracht Punkte gelassen.

Viel Zeit für die Aufarbeitung vergebener Chancen bleibt allerdings nicht – die Dortmunder müssen bereits am heutigen Dienstagabend gegen Werder Bremen den Weg ins Viertelfinale des DFB-Pokals erstreiten. Das Erste überträgt die Partie ab 20.45 Uhr live.



Die Bayern spielen nach jeder Niederlage, nun allerdings auch nicht zum ersten Mal in dieser Saison, gegen Krisengerüchte an. Erst vor der Winterpause hatte Trainer Kovac bereits gehörig gewackelt – viele dieser Krisenphasen kann sich der Kroate bei den erfolgsverwöhnten Bayern nicht leisten. Um so wichtiger, dass die Pokal-Partie am Mittwoch in Berlin sicher eingetütet werden kann. Da wird allerdings die Hertha versuchen, ein Wörtchen mitzureden; ARD zeigt die Begegnung Mittwoch um 20.45 Uhr.



Alle acht DFB-Pokalbegegnungen werdem bei Sky im Pay-TV live zu sehen sein.