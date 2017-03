DFB-Pokal: ARD und Sky zeigen Bayern vs Schalke live

Wetterkapriolen sorgten dafür, das erst ein Viertel des DFB-Pokal-Viertelfinals ausgetragen werden konnte. Für den Mittwoch drohen keine Ausfälle, das Duell des Titelverteidigers Bayern München gegen Schalke wird auch im Free-TV live zu sehen sein.



"Tatort" statt Pokal-Krimi: Bei der Auswahl des ersten Live-Spiels im Viertelfinale des DFB-Pokals hatte die ARD Pech, denn aufgrund von Wetterkapriolen fiel die Partie der Sportfreunde Lotte gegen Borussia Dortmund und damit die Übertragung im Free-TV ins Wasser. Mehr Glück dürften die Öffentlich-Rechtlichen mit der Mittwochspartie haben, denn dank Rasenheizung in der Allianz-Arena wird der Auftritt der Münchner Bayern gegen Schalke 04 wohl selbst bei starkem Schneefall stattfinden. Auch Sky ist dann live dabei.