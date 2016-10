DFB-Pokal: ARD zeigt Bayern-Auftritt live

Pro Runde steht den Öffentlich-Rechtlichen ein Live-Spiel im DFB-Pokal zur Verfügung, am Mittwoch geht die ARD in Sachen Quoten auf Nummer sicher und zeigt den Auftritt des FC Bayern im Derby gegen Augsburg.



Nur wenige Wettbewerbe im deutschen Fußball versprechen so viel Spannung wie der DFB-Pokal, in dem Außenseiter traditionell die größte Chance auf eine Überraschung haben. Im TV können diese Spiele seit 2012 komplett bei Sky und einmal pro Runde auch in der ARD live verfolgt werden. Für die zweite Hauptrunde des laufenden Wettbewerbs hat sich die öffentlich-rechtliche Sendeanstalt jedoch nicht für das unbedingt sportlich reizvollste Spiel, sondern für die sichere Quote entschieden und wird am Mittwoch das Heimspiel von Rekordpokalsieger Bayern München gegen den FC Augsburg übertragen.