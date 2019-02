DFB-Pokal: ARD zeigt Schalke - Werder und Augsburg - Leipzig

Die ARD zeigt in der nächsten DFB-Pokal-Runde erneut zwei Spiele live. Dafür hat man die beiden Bundesliga-Duelle des Viertelfinals ausgewählt.



Am Dienstag den 2. April läuft im Ersten ab 20.15 Uhr zunächst die Live-Übertragung des Spiels FC Augsburg gegen RB Leipzig, die das erste Mal in die Runde der letzten Acht im Pokal eingezogen sind.