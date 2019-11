DFB-Pokal Achtelfinal-Auslosung in der Sonntags-"Sportschau"

Die zweite Runde im DFB-Pokal ist absolviert und wieder einmal gab es die eine odere andere Überraschung. Bei der Auslosung des Achtelfinals sind drei unterklassige Teams dabei. Gezeigt wird sie live in der Sonntags-"Sportschau".



Turid Knaak ersetzt dabei Felix Neureuther: Die Fußball-Nationalspielerin lost am Sonntag das Achtelfinale des DFB-Pokals in der ARD aus. Der ursprünglich vorgesehene Ex-Skifahrer Neureuther, der für das Erste als TV-Experte arbeitet, fällt nach Angaben des Deutschen Fußball-Bundes (DFB) vom Mittwoch wegen einer Erkrankung aus.