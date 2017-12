DFB-Pokal-Achtelfinale im Ersten und auf Sky

Die Bundsliga-Hinrunde ist vorbei, das Fußballjahr 2017 aber noch lange nicht. Das DFB-Pokal-Achtelfinale steht ja noch an. Zwei Spiele laufen dabei live im Ersten, das Komplettpaket bei Sky.



Am heutigen Dienstagabend steigen die ersten vier Partien des Achtelfinals im DFB-Pokal. Wie auch am Mittwoch laufen dabei jeweils zwei Spiele parallel. Den Anfang machen heute der 1.FSV Mainz und der VfB Stuttgart sowie Paderborn und Ingolstadt um 18 Uhr, wobei der Erstgenannte jeweils Heimrecht genießt. Die Spiele zu dieser Anstoßzeit sind live exklusiv bei Sky zu sehen.