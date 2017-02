DFB-Pokal: Aussenseiter fordert BVB live bei Sky und ARD

Noch zwei Runden bis Berlin: Der Start ins DFB-Pokal-Viertelfinale führt am Dienstag das Überraschungsteam aus Lotte und den Finalisten der letzten drei Jahre, den BVB, zusammen. Fußball-Fans sind bei Sky und der ARD live dabei.



Mit zwei Begegnungen startet der DFB-Pokal am Dienstag ins Viertelfinale. Während Fußball-Fans bei Sky beide Spiele live verfolgen können, setzt die ARD zum wiederholten Male auf die Zugkraft von Borussia Dortmund. Der Finalist der letzten drei Jahre trifft dabei auf den größten Aussenseiter in der Runde der letzten Acht, den Drittligisten Sportfreunde Lotte.