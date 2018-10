DFB-Pokal: Bayern laut ARD-Sportchef Balkausky "nur dritte Wahl"

Die Auswahl der zwei im Free-TV laufenden Begegnungen der 2. Runde des DFB-Pokals hat so manch einen Fußballfan verwundert. Im "kicker" bezieht die ARD nun Stellung.



Die 2. Runde im DFB-Pokal hat einiges zu bieten: Da treffen mit Gladbach und Leverkusen zwei echte Schwergewichte aufeinander, die kriselnden Schalker müssen in Köln bei einem Zweitligisten mit Erstliga-Kader und -Stadion ran. Die Wahl der ARD für ihre Live-Spiele fiel hingegen auf RB Leipzig gegen Hoffenheim und das Gastspiel der Bayern beim Viertligisten Rödlinghausen.