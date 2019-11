DFB-Pokal: Drei Achtelfinal-Spiele live im Free-TV

ARD und Sport1 werden drei Achtelfinal-Partien live im Free-TV zeigen. Die Auswahl der Partien kann sich durchaus sehen lassen.



Am 4. Februar 2020 gibt es gleich zwei Live-Spiele geben. Die erste Übertragung kommt aus Frankfurt. Sport1 überträgt ab 18.30 Uhr die Partie zwischen Eintracht Frankfurt und RB Leipzig. Am Abend überträgt das Erste dann noch das Duell zwischen Werder Bremen und Borussia Dortmund ab 20.45 Uhr.