DFB-Pokal: Duell der letzten Sieger live bei Sky und ARD

Nach drei Bundesliga-Spielen steht nun das Achtelfinale im DFB-Pokal auf dem Programm. Zum Auftakt am Dienstag steht das Duell des Titelverteidigers Bayern München mit seinem Vorgänger VfL Wolfsburg im Fokus, welches sowohl im Free- als auch Pay-TV live zu sehen sein wird.



Mit dem Start des DFB-Pokal-Achtelfinales wird auch für die deutschen Fußball-Klubs die heiße Phase der Saison eingeleitet. Im vor allem aufgrund des Vergleichs der sogenannten "Kleinen" mit den Branchengrößen reizvollen Pokalwettbewerb steht den TV-Zuschauern zumindest im Free-TV wieder einmal nur der Branchenführer zur Auswahl. Denn trotz Kritik an der ARD, vor allem auf Spiele von Bayern München und Borussia Dortmund zu setzen, werden wieder die beiden Top-Teams zu sehen sein. Am Dienstag wird daher die Partie des Titelverteidigers gegen den VfL Wolfsburg gezeigt.