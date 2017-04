DFB-Pokal-Halbfinale: Deutscher "Clásico" live bei ARD und Sky

Es ist erst die Vorschlussrunde und doch für viele Fußball-Fans das eigentliche Finale: Titelverteidiger Bayern München trifft am Mittwoch auf Borussia Dortmund und sowohl Pay- als auch Free-TV-Zuschauer sind live dabei.



Mit Eintracht Frankfurt steht der erste Finalist am DFB-Pokal-Finale Ende Mai in Berlin bereits fest, doch das Interesse der Fußball-Fans konzentriert sich eher auf das zweite Halbfinale am Mittwoch, wenn sich zum wiederholten Male Rekordmeister und -Pokalsieger Bayern München und Borussia Dortmund im deutschen "Clásico" gegenüber stehen. Sky und die ARD übertragen die Partie live.