DFB-Pokal Halbfinale beschert Sky Sport Traumquoten

Die Halbfinal-Begegnungen zwischen Borussia Mönchengladbach gegen Eintracht Frankfurt und Bayern München gegen Borussia Dortmund waren dramatisch. Für viele deutsche Fußballfans war die Finalpaarung von Frankfurt gegen Dortmund eine echte Überraschung. Ebenso ging es Sky Sport, als es auf die Einschaltquoten sah. So hatte der Sender mit einer kumulierten Sehbeteiligung von 0,93 Millionen Zuschauer die stärksten Werte für DFB-Pokal Halbfinal-Begegnungen in der Sendergeschichte erzielt.