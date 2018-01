DFB-Pokal: Leverkusen - Bremen u. Schalke - Wolfsburg live im TV

Fußball im Fernsehen wird immer teurer, vor allem für die Zuschauer. Doch einige Spiele gibt es zum Glück noch im Free-TV.



Die DFB-Pokal-Spiele Bayer Leverkusen - Werder Bremen und FC Schalke 04 - VfL Wolfsburg werden von der ARD übertragen. Der Deutsche Fußball-Bund gab am Dienstag auch die Termine des Viertelfinales bekannt.