DFB-Pokal: Sport1 ergattert Rechte - ARD & Sky behalten Pakete

Sport1 ist ein echter Coup gelungen. Von der Saison 2019/20 an werden auf dem Kanal vier Spiele des DFB-Pokals pro Jahr live übertragen. Die ARD und Sky behalten ihre Pakete wie gehabt.



Bei den ergatterten Rechten handelt es sich um jeweils eine Live-Begegnung von der ersten Runde bis zum Viertelfinale. Die Vereinbarung gilt von August 2019 an für knapp drei Jahre. Sport1 ist mit dem Deal nach längerer Zeit mal wieder ein Coup bei der Vergabe von Fußball-Rechten gelungen.

Nach und nach musste man sich in Ismaning in letzter Zeit von attraktiven Wettbewerben verabschieden. Erst verlor man das langjährige Zugpferd 2. Liga. Ab Sommer wird dann auch die Europa League nicht mehr übertragen. Nun scheint es aber wieder bergauf zu gehen für die Fußball-Sparte bei Sport1.



Zuletzt einigte man sich zumindest mit Sky darüber, die Highlight-Sendungen der 2. Liga von Sky Sport News HD übernehmen zu dürfen. Nun kann man für die Saisons ab 2019 sogar erstmals live vom DFB-Pokal berichten.

Der Free-TV-Zuschauer darf sich freuen



In der ersten Hauptrunde wird Sport1 dabei am Freitagabend ein Topspiel übertragen, in der zweiten Hauptrunde sowie im Achtel- und Viertelfinale wird jeweils am Dienstagabend ein Pokalknaller live gesendet. Zum Rechtepaket, das für das Territorium Deutschland gilt, gehören ebenfalls Highlights im Free-TV sowie auf den digitalen Plattformen des Senders.



Der Coup von Sport1 bedeutet für das Erste auf der anderen Seite jedoch keinen Verlust. Wie bisher umfasst das Paket der ARD neben der Live-Übertragung von insgesamt neun Spielen des Pokals der Herren auch umfangreiche Zusammenfassungen von den Spielen der jeweiligen Runden sowie die Rechte am Pokal der Frauen einschließlich der Live-Übertragung des Frauen-Pokal-Finales.



Sky sicherte sich, ebenfalls wie gehabt, das Paket mit allen 63 Spielen des Wettbewerbs fürs Pay-TV. Durch den Sport1-Deal reduziert sich jedoch die Anzahl der exklusiven Partien des Bezahlsenders auf nun noch 50.