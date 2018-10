DFB Pokal live bei Sky & ARD: Immer noch Zeit für Überraschungen

Der DFB Pokal hat bekanntlich seine eigenen Gesetze. Dies bekam auch Titelverteidiger Frankfurt in der ersten Runde in Ulm zu spüren. Dieses Mal reichte es für den Außenseiter jedoch nicht. Heute stehen noch acht weitere Begegnungen an.



Wer schafft dieses Mal die Sensation Weiche Flensburg oder doch eher Union? Mit dem SV Rödinghausen hat gestern ein weiterer krasser Außenseiter den Coup, den Vorjahresfinalisten Bayern München rauszuschmeißen, nur knapp verpasst.



Bei Sky können darüber hinaus immer jeweils vier Spiele, die zur gleichen Zeit angepfiffen werden, auch in der Konferenz geguckt werden.



Heute zeigt das Erste RB Leipzig gegen Hoffenheim um 20.45 Uhr, über die Auswahl der Live-Partien fürs Free-TV gab es im Vorhinein durchaus einige Diskussionen (DIGITAL FERNSEHEN berichtete).



Das Spiel in Leipzig, sowie alle weiteren sieben Begegnungen des Mittwochs sind wiederum natürlich auch bei Sky live zu sehen. Hierbei sticht unter anderem das Duell zwischen Borussia Mönchengladbach und Bayer Leverkusen um 20.45 Uhr hervor, oder auch 1.FC Köln gegen Schalke 04 um halb sieben.



Sowohl Sky als auch die ARD zeigen zum Abschluss des Tages nochmals Zusammenfassungen der gespielten Partien. Alle Spiele der 2. Runde im Überblick

Dienstag: Chemie Leipzig - SC Paderborn 0:3

SSV Ulm - Fortuna Düsseldord 1:5

Hannover 96 - VfL Wolfsburg 0:2

SV Darmstadt 98 - Hertha BSC Berlin 0:2

SV Wehen Wiesbaden - HSV 0:3

SV Rödinghausen - FC Bayern München 1:2

FC Heidenheim - SV Sandhausen 3:0

FC Augsburg - FSV Mainz 05 3:2 n.V.

Mittwoch Hansa Rostock - 1.FC Nürnberg (Sky Sport 7)

Weiche Flensburg - Werder Bremen (Sky Sport 9)

1.FC Köln - Schalke 04 (Sky Sport 3)

Borussia Dortmund - Union Berlin (Sky Sport 5)

Holstein Kiel - SC Freiburg 20.45 Uhr (Sky Sport 8)

Arminia Bielefeld - MSV Duisburg (Sky Sport 10)

RB Leipzig - TSG Hoffenheim (Sky Sport 6/ Das Erste)

Borussia Mönchengladbach - Bayer Leverkusen (Sky Sport 4) Mittwoch