DFB-Pokalendspiel am Samstag bei ARD und Sky

Am Samstagabend treffen Borussia Dortmund und Eintracht Frankfurt im Kampf um den DFB-Pokal in Berlin aufeinander. ARD und Sky übertragen das Fußball-Spektakel.



Moderiert wird das Pokalfinale in der ARD von Alexander Bommes und Mehmet Scholl, als Kommentator kommt Steffen Simon zum Einsatz. Zur Halbzeit tritt Schlagersängerin Helene Fischer auf. Nach dem Spiel empfangen Julia Scharf und Arnd Zeigler im "Sportschau Club" Flemming Povlsen und Ansgar Brinkmann.

Auch Sky überträgt das Spiel live aus Berlin. Ab 19 Uhr begrüßen Lothar Matthäus und Patrick Wasserziehr den Zuschauer auf Sky Sport 1 HD. Fritz von Thurn und Taxis wird sein letztes Spiel für den Bezahlsender kommentieren. Bei Sky Sport News HD gibt es am Sonntag die Ankunft der Mannschaften in der Heimat zu sehen.



DFB und ARD werden in der nächsten Saison die Auslosungen des DFB-Pokals in einem neuen TV-Format verpacken. Künftig soll die Ziehung der Paarungen jeden Sonntag nach der entsprechenden Pokalrunde in der "Sportschau" um 18 Uhr abgehalten werden. In den ersten beiden Runden sollen sich monothematische Sendungen lediglich um die Auslosungen drehen, gefüllt mit redaktionellen Beiträgen.