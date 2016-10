DFB-WM-Quali-Spiel gegen Nordirland live bei RTL

Fußball ist weiter Quotenbringer Nummer eins, was sich auch beim dritten WM-Qualifikationsspiel der deutschen Nationalmannschaft gegen Nordirland nicht ändern wird. RTL wird sich über zahlreiche TV-Zuschauer freuen dürfen.



Nach dem starken Auftritt gegen Tschechien am Samstag scheint ein Sieg auch im dritten Qualifikationsspiel zu Weltmeisterschaft 2018 in Russland für die deutsche Fußball-Nationalmannschaft nur Formsache zu sein. Dennoch werden am Dienstag wieder viele Zuschauer die Live-Übertragung bei RTL mitverfolgen.