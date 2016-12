DFB plant neues Sportportal

Um den Amateur-Fußball noch besser ins Licht zu rücken, plant der Deutsche Fußball-Bund (DFB) eine neue Online-Plattform, auf der Spiele aus den unteren Ligen live präsentiert werden können. Eine Testphase soll im Frühjahr 2017 starten.



Während der Profi-Fußball mittlerweile im TV omnipräsent ist und den Sportlern Millionen in die Kassen spült, fristen die Kicker bereits ab der Regionalliga eher ein Schattendasein. Im Amateurbereich können sich Zuschauer meist nur vor Ort ein Bild vom Geschehen machen. Nun will der Deutsche Fußball-Bund (DFB) Abhilfe schaffen und plant ein neues Online-Portal, auf dem auch der Amateur-Fußball live repräsentiert wird.